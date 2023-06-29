В Казани утвердили проект планировки и межевания территории дороги в Салмачах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории автодороги в жилом массиве Салмачи. Линейный объект расположен на ул. Мира с примыканием к ул. Центральной, от дома №53 по ул. Центральной на юг до дома №2б по ул. Мира.

Площадь зоны размещения дороги — 6 661 квадратный метр. Из них 400 «квадратов» отводится под размещение объекта дорожного сервиса — построят торговый объект. Его технико-экономические показатели разработают отдельными проектами на следующих стадиях проектирования.

Развитие систем инженерно-технического обеспечения проектом не предусмотрено. На территории проектирования трассы есть сети наружного освещения, линии электроснабжения, связи и радиофикации, водопроводные сети и распределительные газопроводы. В соответствии с этим объект обеспечен сопутствующими ему инженерными

сетями.

скриншот realnoevremya.ru с постановления исполкома Казани

Комплексные мероприятия по организации стока дождевых и талых вод также не планируются. Их необходимость исключается отсутствием зон подтопления и затопления на участке проектирования.



В прошлом году в Салмачах отремонтировали участок улицы Центральной протяженностью 3,5 км. Ремонт проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость ремонта превысила 249 млн рублей.



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Татьяна Демина