В Казани с начала июля повысится размер платы за жилищные услуги по договорам соцнайма

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С 1 июля 2023 года в Казани для нанимателей квартир по договорам соцнайма и договорам найма помещений государственного или муниципального жилищного фонда повысится размер платы за жилищные услуги. Он не менялся с 2019 года.

Подорожание также коснется также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления и (или) на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилых помещений. Они будут платить 35,08 рубля за квадратный метр жилья, сообщает мэрия города.

Администрациям районов Казани и Комитету жилищно-коммунального хозяйства города поручено оказать собственникам квартир методическую и консультационную помощь при проведении ими собраний по вопросу определения перечня услуг и размера платы за содержание жилых помещений в многоквартирном доме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О подготовке документа о повышении размера платы за жилищные услуги «Реальное время» писало в начале июня. На тот момент проект постановления исполкома Казани проходил антикоррупционную экспертизу.

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Татьяна Демина