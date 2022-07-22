Власти Татарстана продлили программу развития обрабатывающих отраслей промышленности на год
Действие государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан» продлили на один год — она продолжит действовать в 2025-м. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 2024 года включительно. Она была утверждена в 2021-м.
Финансирование программы на 2025 год не предусмотрено. Общий объем выделенных на 2022—2024 годы средств составил почти 3,9 миллиарда рублей, из которых почти 338 миллионов направили из бюджета Татарстана.
На 2022 год выделено более 2 миллиардов рублей. На следующий год предусмотрено свыше миллиарда рублей, а на 2024-й — почти 804,5 миллиона.
Ожидается, что благодаря программе в Татарстане получится создать более 650 рабочих мест. Объем инвестиций в обрабатывающее производство должен достичь 4,3 миллиарда рублей.
Это не первая программа, которую Кабмин Татарстана продлевает на 2025 год. Это уже коснулась программ «Развитие архивного дела», управления государственными финансами и некоторых других.
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