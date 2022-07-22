Власти Татарстана продлили программу развития обрабатывающих отраслей промышленности на год

Действие государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан» продлили на один год — она продолжит действовать в 2025-м. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 2024 года включительно. Она была утверждена в 2021-м.

Финансирование программы на 2025 год не предусмотрено. Общий объем выделенных на 2022—2024 годы средств составил почти 3,9 миллиарда рублей, из которых почти 338 миллионов направили из бюджета Татарстана.

Фото: Роман Хасаев

На 2022 год выделено более 2 миллиардов рублей. На следующий год предусмотрено свыше миллиарда рублей, а на 2024-й — почти 804,5 миллиона.

Ожидается, что благодаря программе в Татарстане получится создать более 650 рабочих мест. Объем инвестиций в обрабатывающее производство должен достичь 4,3 миллиарда рублей.

Это не первая программа, которую Кабмин Татарстана продлевает на 2025 год. Это уже коснулась программ «Развитие архивного дела», управления государственными финансами и некоторых других.



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Татьяна Демина