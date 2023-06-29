В Комитете физической культуры и спорта Казани выявили нарушения трудового законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Комитете физической культуры и спорта исполкома Казани выявили нарушения трудового законодательства. В частности, с его сотрудниками при увольнении и выходе в отпуск несвоевременно производился расчет, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Среди других нарушений — отсутствие организации обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. По данным фактам в адрес руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова внесено представление об их устранении и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении некоторых сотрудников Комитета физической культуры и спорта возбуждены административные дела. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Нарушения трудового законодательства выявили при проверке его исполнения. Ее проводили прокуратура Казани и Государственная инспекции труда в Татарстане.



Напомним, с ноября 2022 года Комитет физической культуры и спорта Казани возглавляет экс-директор спорткомплекса «Ракета» Линар Гарипов. Предыдущий руководитель Альберт Салихов назначен главой администрации Вахитовского и Приволжского районов города.



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Татьяна Демина