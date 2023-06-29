В Татарстане возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 156 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), превышающую 156 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что руководитель ООО в 2017—2020 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Проводятся обыски, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Татарстана намерена взыскать с бывших руководителей предприятий «Теплоком» и «ЖИК Строй» 162,6 млн рублей. В отношении экс-руководителей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»). Но из-за сроков давности дело в отношении фигурантов было прекращено. По этой причине прокуратура обратилась в суд с исками в интересах государства, потребовав взыскать с ответчиков ущерб. Исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.

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Маргарита Головатенко