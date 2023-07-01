В Арске пройдут общественные обсуждения проекта генплана города

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Арске проведут публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту генерального плана. Они назначены на 31 июля 2023 года.



Общественные обсуждения запланированы на 16.00. Их проведут в Арске по адресу: ул. Советская, 67.

Предложения и замечания горожан по предлагаемому проекту генплана и заявки на участие в публичных слушания принимаются в письменном виде до 16 часов 30 июля. Подать их в Арске можно по адресу: ул. Советская, 67 в рабочее время с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Напомним, Арск находится в 60 км от Казани. В нем, по данным последней Всероссийской переписи населения, проживает 51 тысяча человек.

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Татьяна Демина