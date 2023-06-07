В России ввели требования к содержанию животных в зоомагазинах

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В России установили требования к содержанию животных в зоомагазинах и иных местах их продажи. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Согласно документу, в зоомагазинах разрешено содержать здоровых животных, имеющих сопроводительный ветеринарный документ. В новых требованиях регламентирован порядок кормления (график питания и размер порций должны устанавливаться исходя их видовых потребностей и возраста животных), температурный режим (для кошек, собак, грызунов и кроликов температура должно составлять от 22 до 26 градусов по Цельсию, для птиц и приматов — в диапазоне от 22 до 25, а для рептилий — от 25 до 35 градусов), режим освещения (должен быть приближен к естественному циклу жизни животных). Для предотвращения конфликтных ситуаций рекомендуется содержать разные виды животных в зависимости от их биологических особенностей раздельно.

Согласно нововведениям, вольеры должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями. Например, для кошек следует установить приспособления для стачивания когтей, для щенков и котят — размещены прорезыватели для зубов.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Вопрос о содержании животных в зоомагазинах поставили в 2021 году. В Государственной думе предложили запретить продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки, где они содержатся «в безобразных условиях». В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что в России не прописаны требования к пунктам содержания. Из-за этого в зоомагазинах и на рынках продаваемые животные содержатся «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм».



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Маргарита Головатенко