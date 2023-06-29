В Госдуме предложили ввести частичный запрет продажи пива и сидра в общепите

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Госдуме предложили ввести запрет для индивидуальных предпринимателей на продажу пива и сидра в общепите. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

— Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями, — приводит «РИА Новости» слова из документа.

Кроме того, предлагается обязать предпринимателей передавать данные в Единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Письмо отправлено на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

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Елизавета Пуншева