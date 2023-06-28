Татарстанцы смогут увидеть вышитую карту Татарстана на Дне республики — видео
«Вышитая карта Татарстана» стала продолжением проекта «Вышитая карта России». В год национальных культур и традиций пестрыми нитями будут вышиты поля, реки и герои сказок, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, например, в честь поэта Гавриила Державина — национального героя Лаишевского района Татарстана — на карте расположились книга и перо.
За иголки с нитками взялись более 100 мастериц из 45 районов республики. Карта займет 15 квадратных метров полотна. Татарстанцы смогут увидеть вышитую карту на Дне республики — 30 августа.
Татарстан вышивает карту республики по примеру Чувашии, сообщила министр культуры региона Ирада Аюпова.
— Вы знаете, что в прошлом году наши коллеги из Чувашской республики, они стартовали во всей стране, [реализовали] проект «Вышитая карта России». Мы подумали, что и для нас это интересная тема, мы можем продолжить в том числе этот проект и на территории республики, — рассказала она.
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