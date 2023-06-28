Швейцария вслед за ЕС ввела ограничения против физлиц и юрлиц из России

Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом ввели ограничения против физических и юридических лиц, принятые по 11-му пакету европейских санкций, сказано в заявлении правительства.



Федеральный совет 28 июня проинформировал, что федеральный департамент экономики, образования и исследований, несущий ответственность за санкции, расширил санкционные списки в отношении Росси.

Это касается лишь утвержденных в июне санкций в отношении физических и юридических лиц. Решение о том, принимать ли остальные меры, принятые ЕС в рамках 11-го пакета, в Берне будет принято до конца августа, сообщает «Интерфакс».

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих РФ.

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко