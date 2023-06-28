Госдума приняла в первом чтении проект о трудовом воспитании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников, сообщает «РИА Новости».



Он предлагает корректировку понятие «воспитание», дополняя его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Предлагаемые новеллы относятся к обязанностям учащихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что в российскую систему образования планируют вернуть трудовое воспитание после принятия соответствующего закона, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

— Когда мы относились к системе образования как к услуге, то, конечно, эти вопросы отходили на второй план. Сегодня мы видим, что они актуальны. И с принятием этого закона мы планируем, в том числе вернуть труд в систему образования, — сказал он.



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Маргарита Головатенко