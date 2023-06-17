Минпросвещения планирует вернуть трудовое воспитание в систему образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В российскую систему образования планируют вернуть трудовое воспитание после принятия соответствующего закона, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



— Когда мы относились к системе образования как к услуге, то, конечно, эти вопросы отходили на второй план. Сегодня мы видим, что они актуальны. И с принятием этого закона мы планируем, в том числе вернуть труд в систему образования, — сказал он.

Он добавил, что этот вопрос рассматривают в Госдуме, об этом говорят и родители:

— Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе любовь к труду, к общественно полезному труду, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко