В кабмине считают, что идея о выходном для ежегодной диспансеризации требует доработки

Законопроект о праве работников на выходной с сохранением заработка при прохождении диспансеризации один раз в год требует существенной доработки, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства России на законопроект.



В настоящее время по Трудовому кодексу России работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Партия «Новые люди» предлагает предоставлять такой выходной раз в год.

В официальном отзыве Кабмина сказано, что предлагаемый законопроектом способ урегулирования вопроса «не будет способствовать достижению заявленных целей». Указывается, что проектируемые изменения «не согласуются с положениями законодательства в сфере охраны здоровья граждан».

В документе указано, что в материалах к законопроекту не представлено ни аналитической информации, ни статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующего порядка прохождения диспансеризации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что в новых регионах страны началась диспансеризация взрослого населения. Сейчас отрабатывается технология ее проведения.



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Маргарита Головатенко