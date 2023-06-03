В новых регионах России началась диспансеризация взрослого населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что диспансеризация взрослого населения в новых регионах страны уже началась и сейчас отрабатывается технология ее проведения. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Диспансеризацию уже начали проводить, пока идет отработка технологии. Дополнительно будет закуплено оборудование, — сказал Мурашко.

По его словам, профосмотры будут проводиться как в стационарных поликлиниках, так и в сельской местности с помощью выездных технологий. Часть автомобилей для этого будут доукомплектованы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в апреле Михаил Мурашко посетил медучреждения, расположенные в Запорожской и Херсонской областях. В ходе своего визита он осмотрел Мелитопольскую областную больницу, областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

— Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом — машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения, — говорил он.

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Максим Кокунин