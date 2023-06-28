Минпромторг России предложил запретить госзакупку иностранных аппаратов ИВЛ

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Минпромторге России считают, что для поддержки отечественных производителей нужно ввести запрет на государственную закупку иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс».



Такое решение принято с целью поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме.

В ведомстве сообщают, что АО «КРЭТ» и ООО «Тритон-Элетроникс» поставляют на российский рынок государственных закупок более 35% аппаратов ИВЛ (по информации предприятий). Помимо этих компаний, в России производство аппаратов ИВЛ осуществляют АО «ПО «УОМЗ», ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром» и другие.

— Суммарные производственные мощности российских производителей аппаратов ИВЛ составляют до 36 тыс. единиц в год. Среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ для государственных и муниципальных нужд, по данным единой информационной системы в сфере закупок, оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

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Маргарита Головатенко