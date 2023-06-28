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Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

09:55, 28.06.2023
Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Он отметил, что праздник служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости.

— Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости, — гласит текст телеграммы.

Российский лидер отметил, что в жизни страны мусульманская община играет большую роль, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики и всех соотечественников с праздником Курбан-байрам. Он пожелал мира, добра и помощи Всевышнего во всех благих начинаниях.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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