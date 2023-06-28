Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Курбан-байрам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики и всех соотечественников с праздником Курбан-байрам. Он пожелал мира, добра и помощи Всевышнего во всех благих начинаниях.



«Реальное время» публикует обращение Рустама Минниханова:

В этот радостный день во всех мечетях совершается по-особенному торжественный намаз, на котором верующие обращаются к Всевышнему со словами благодарности и просьбами о даровании духовных благ, мира и благополучия. Где бы не находились мусульмане — в священном хадже, на трудовом посту или в ратном строю, Курбан-байрам напоминает нам о необходимости неукоснительно следовать идеалам добра и справедливости, соизмеряя свои поступки со священными заповедями и заветами предков.

Курбан-байрам — это праздник добрых дел и благих свершений, пробуждающий чувства сострадания к неимущим и больным согражданам, почтения к родителям и пожилым людям. Он неизменно вселяет в людей надежду на лучшее будущее.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане, известном своими традициями межнационального и межрелигиозного сотрудничества, празднование Курбан-байрама отличается особой проникновенностью и торжественностью. В нынешнем году праздник проходит в атмосфере духовного единения и солидарности со странами мусульманского мира, многочисленные представители которых недавно посетили Татарстан в рамках проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» и заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Очевидно, что мероприятия, приуроченные ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, также вышли на новый уровень. Значимыми событиями стали XIII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей и традиционный «Изге Болгар җыены». Уверен, что в дальнейшем, благодаря активному участию татарстанской уммы, нам удастся и далее укреплять статус республики как уникальной площадки для развития исламского сотрудничества и межцивилизационного диалога.

Искренне желаю вам достойно отметить замечательный праздник Курбан-байрам. Желаю вам мира, добра и помощи Всевышнего во всех ваших благих начинаниях!

Дата празднования Курбан-байрама в Татарстане определена указом Рустама Минниханова в апреле этого года. Сегодняшний день в республике выходной.

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Татьяна Демина