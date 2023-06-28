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В Челнах увеличат объем финансирования на театр «Мастеровые» и филармонию

09:25, 28.06.2023

В Набережных Челнах увеличат объем финансирования на русский драмтеатр «Мастеровые» и филармонию.

На театр планируют выделить 7,4 млн рублей, а на филармонию — 5,4 млн рублей.

Еще 9,3 млн рублей выделят на проектно-сметную документацию для ремонта ДК «КАМАЗ», средства выделяют из остатков средств бюджета.

Еще 35,1 млн выделяется на проектно-изыскательские работы под строительство инженерных сетей для четвертой очереди промышленного парка «Развитие».

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах 1 сентября 2022 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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