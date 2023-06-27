Рыбно-Слободский район Татарстана подписал соглашение о дружбе с одним из районов Белоруссии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рыбно-Слободский район Татарстана и Стародорожский район Минской области подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Об этом информирует пресс-служба Госсовета республики.

— Документ предусматривает установление прямых связей между хозяйствующими субъектами, оказание содействия в привлечении инвестиций в экономику районов, взаимодействие в образовательном, культурном и спортивном развитии, в сфере молодежной политики, туризма, информатизации и других областях, — рассказали в пресс-службе.

В 2004 году было подписано соглашение между правительствами Татарстана и Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а в 2022 году в рамках IX Форума регионов России и Беларуси в Гродно был заключен договор о сотрудничестве между Госсоветом республики и Минским областным Советом депутатов. Новый документ является одним из межмуниципальных соглашений районного уровня.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле сообщалось, что товарооборот между Татарстаном и Белоруссией составляет чуть меньше $1 млрд. Обе стороны хотят нарастить его до $2 млрд.

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Айрат Назипов