В Бугульме разработают концепцию благоустройства общественных территорий почти за 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Бугульмы намерены выделить 900 тысяч рублей на выполнение работ по разработке концепции благоустройства общественных территорий города. Также за эти деньги нужно подготовить заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Подрядчику нужно выполнить работу в несколько этапов:

1 этап (до 21 июля) — сбор информации и проведение общественных обсуждений, консультаций;

2 этап (до 4 августа) — разработка материалов конкурсной заявки в соответствии с формой, утвержденной Минстроем России;

3 этап (до 21 августа) — корректировка презентационных материалов по итогам заседания комиссии.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Проект подрядчика должен обосновать готовность местных жителей посещать благоустраиваемую территорию.

На прошлой неделе Татарстан стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых». Республика получит 188,5 млн рублей на комплексное развитие молодежной политики — по размеру гранта она уступила лишь Красноярскому краю, которому выделят более 205 млн рублей.

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Айрат Назипов