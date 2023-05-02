В Госдуму внесли проект закона о создании реестра коучей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности. Об этом пишет «РИА Новости».

— Посредством использования реестра возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить ее законность и транспарентность, повысить уровень осведомленности граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности, — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

В тексте указывается, что целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний.

Фото: realnoevremya.ru

Изменения планируется внести в закон «Об образовании в Российской Федерации».

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Айрат Назипов