Сергей Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия вместе с Кубой хочет развивать ряд проектов в военно-технической области. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со своим кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.

— Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях… Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области, — передает его высказывания «РИА Новости».

Шойгу добавил, что страны ведут тесный политический диалог. Также он назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце мая президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не приемлет расширение НАТО к российским границам. Он подчеркнул, что у России и Кубы «прекрасные отношения». Также Диас-Канель назвал главу российского государства Владимира Путина своим другом и поблагодарил страну за помощь во время пандемии.

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Айрат Назипов