Президент Кубы: «Мы осуждаем расширение НАТО к границам России»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не приемлет расширение НАТО к российским границам. Позицию Гаваны он выразил в интервью RT.

— Мы осуждаем и не приемлем расширение НАТО к границам России. Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации, — рассказал он.

Диас-Канель подчеркнул, что у России и Кубы «прекрасные отношения». Они были установлены еще во время Советского Союза. Также он назвал главу российского государства Владимира Путина своим другом и поблагодарил страну за помощь.

Фото: pixabay.com

— Мы очень благодарны за содействие, которое Россия оказала нам в виде гуманитарной и продовольственной помощи, но прежде всего за помощь, которую оказала нам Россия, когда мы переживали самые сложные времена пандемии, особенно в её пик, потому что в этот момент из-за сбоев в системе здравоохранения нам стало не хватать медицинского кислорода. Россия отправила приборы для выработки медицинского кислорода, — подметил лидер Кубы.

Отдельно он подчеркнул о возможности торговли с Россией в рублях. Сейчас на Кубе открываются филиалы российских банков и организаций.

Две недели назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе. По его словам, в ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах.

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Айрат Назипов