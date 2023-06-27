В России выросли доходы бюджета от несырьевых отраслей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российский бюджет становится более устойчивым, так как в него поступает все больше доходов от несырьевых отраслей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Приток от них вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70%. Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым, — передает его слова пресс-служба правительства.

Мишустин сказал, что за первые три месяца года правительство в приоритетном порядке профинансировало все необходимые меры поддержки людей и предприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2023 года, согласно предварительной оценке Минфина России, составил 3,41 трлн рублей. Объем доходов за указанный период предварительно оценивается в 9,8 трлн рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика.



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Айрат Назипов