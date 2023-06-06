Минфин: дефицит бюджета России в январе — мае предварительно составил 3,41 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2023 года, согласно предварительной оценке Минфина России, составил 3,41 трлн рублей.



Объем доходов за указанный период предварительно оценивается в 9,8 трлн рублей, что на 19% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 г. +1,2% г/г). В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика

Объем расходов составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. Таким образом, дефицит бюджета за отчетный период предварительно достиг 3,41 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 3,4 трлн рублей. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 7,7 трлн рублей, объем расходов федерального бюджета за январь — апрель 2023 года составил 11,206 трлн рублей.



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Маргарита Головатенко