Следком Татарстана организовал проверку после информации о запертом в подсобке детсада ребенке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане следователи организовали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации о ребенке, запертом в подсобке детского сада в Пестречинском районе республики, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Согласно информации СМИ, двухлетнюю девочку заперли в подсобном помещении, после чего она стала громко кричать. Сейчас СК устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Имеющуюся информацию проверяет и прокуратура Татарстана. Предположительно, инцидент произошел в ЖК «Светлый». Прокурору Пестречинского района поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования.



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Маргарита Головатенко