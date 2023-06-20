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Следком Татарстана организовал проверку после информации о запертом в подсобке детсада ребенке

18:14, 20.06.2023
Следком Татарстана организовал проверку после информации о запертом в подсобке детсада ребенке
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане следователи организовали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации о ребенке, запертом в подсобке детского сада в Пестречинском районе республики, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Согласно информации СМИ, двухлетнюю девочку заперли в подсобном помещении, после чего она стала громко кричать. Сейчас СК устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Имеющуюся информацию проверяет и прокуратура Татарстана. Предположительно, инцидент произошел в ЖК «Светлый». Прокурору Пестречинского района поручено проверить информацию о нарушении прав ребенка и при наличии оснований принять меры реагирования.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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