Медалью «За заслуги перед Татарстаном» наградили председателя организации Героев Советского Союза
В Татарстане медалью «За заслуги перед Татарстаном» наградили почетного председателя общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы Татарстана — Ильдуса Мостюкова. Такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
— За многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан наградить медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», — гласит текст документа.
В конце февраля жителей Татарстана удостоил государственными наградами президент России Владимир Путин.
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