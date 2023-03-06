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Медалью «За заслуги перед Татарстаном» наградили председателя организации Героев Советского Союза

14:57, 06.03.2023
Медалью «За заслуги перед Татарстаном» наградили председателя организации Героев Советского Союза
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Татарстане медалью «За заслуги перед Татарстаном» наградили почетного председателя общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы Татарстана — Ильдуса Мостюкова. Такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

— За многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан наградить медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», — гласит текст документа.

В конце февраля жителей Татарстана удостоил государственными наградами президент России Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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