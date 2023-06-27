Ленара Музафарова: все муниципальные услуги в Татарстане предоставляются по экстерриториальному принципу

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан — один из немногих регионов России, где с 2023 года все муниципальные услуги предоставляются по экстерриториальному принципу. Об этом рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Ленара Музафарова.

— Что особенно интересное в этом году произошло — все муниципальные услуги по Республике Татарстан теперь предоставляются по экстерриториальному принципу. Это достижение, несомненно, связано с развитием цифровых технологий. В настоящее время, кроме Татарстана, таким образом работают всего лишь несколько субъектов, — сообщила она.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По данным на ноябрь 2020 года, в среднем каждый день в МФЦ обращались 15 тысяч татарстанцев. Всего в республике на тот момент работали 59 офисов, которые оказывали 254 услуги.



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Татьяна Демина