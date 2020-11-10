В МФЦ Татарстана назвали самые популярные услуги

Фото: скриншот

Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова назвала самые востребованные услуги. Из новых это услуги по получению так называемых «путинских» выплат на детей.



Фото: скриншот

Из предоставляемых ранее услуг самая популярная — подтверждение учетной записи ЕСИА. За 10 месяцев 2020 года количество обращение за этой услугой составило уже более 211 тысяч.

В среднем каждый день в МФЦ обращаются 15 тысяч человек. Всего в Татарстане функционируют 59 офисов, которые оказывают 254 услуги.