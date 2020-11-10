В МФЦ Татарстана назвали самые популярные услуги
Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова назвала самые востребованные услуги. Из новых это услуги по получению так называемых «путинских» выплат на детей.
Из предоставляемых ранее услуг самая популярная — подтверждение учетной записи ЕСИА. За 10 месяцев 2020 года количество обращение за этой услугой составило уже более 211 тысяч.
В среднем каждый день в МФЦ обращаются 15 тысяч человек. Всего в Татарстане функционируют 59 офисов, которые оказывают 254 услуги.Общество Татарстан
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