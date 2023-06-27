В детском лагере Татарстана военно-спортивную подготовку пройдут 900 подростков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане летом 2023 года военно-спортивную подготовку в лагерях пройдут 900 детей. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Смены военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в лагерях Татарстана проводят впервые. Участие в них бесплатное.

Курсы военно-спортивной подготовки для подростков в Татарстане организуют на базе лагеря «Чайка».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, весной 2023 года в Татарстане создали филиал автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи». С 12 по 31 мая проходило обучение для детей 14—18 лет.



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Татьяна Демина