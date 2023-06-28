Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России появился новый вид мошенничества — гражданам предлагают работу в известной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии. После этого злоумышленники просят ежедневно выполнять задания «работодателя» на мошенническом сайте и пополнять баланс своего аккаунта. После перечисления денег вывести обратно их уже нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

— Для «трудоустройства» пользователя просят ответить на несколько вопросов: сообщить свой пол, место жительства, возраст и род занятий, а затем пройти пару тестовых заданий, обещая выплату в 500 рублей. В качестве тестового задания новичку отправляют ссылку на сайт, на котором нужно поставить лайк под продуктом и отправить скриншот «работодателю», — объяснил он.

Такие рассылки стали появляться в июне в мессенджерах Telegram и WhtasApp. Обещают за лайки от 800 рублей до 8,5 тысячи в день.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Фейковое трудоустройство в интернете — это довольно распространенная мошенническая схема, включающая различные сценарии: написание отзывов на маркетплейсах, работу диспетчером в такси или администратором в отеле, — рассказал Евгений Егоров.

В России участились случаи мошенничества в сфере косметических услуг. При этом привлечь к ответственности таких мошенников сложно. Они обещают клиентам волшебный эффект, не говоря о противопоказаниях и работая без сертификатов.

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Елизавета Пуншева