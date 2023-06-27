Александр Лукашенко попросил не делать из него героя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал события, развернувшиеся в России 24 июня. Он призвал не делать из него, а также из его российского коллеги Владимира Путина и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина героев.

— Я сказал, ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев, — сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер признался, что ему «было больно» наблюдать за событиями, происходившими в прошлые выходные на юге России. «Близко к сердцу», по его словам, восприняли ситуации и жители его страны, «потому что Отечество одно», пишет «БелТА».



Напомним, 24 июня Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



После достижения договоренности в Кремле объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина