Из казанского ЖК «МЧС» начали съезжать семьи с детьми

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи снова обратились жители «фоновского» жилого комплекса «МЧС» на ул. Губкина. За несколько лет активистам так и не удалось решить проблему с социальной инфраструктурой: жильцы не могут допроситься ни школьного автобуса, ни уж тем более школы.

Поэтому многие из обманутых дольщиков после того, как наконец все же получили свои квартиры, продают недвижимость и переезжают.

— Нам много лет обещают помочь с открытием школы и детского сада, однако с мертвой точки дело так и не сдвинулось, а в последний раз я с трудом добилась от исполкома письменного ответа на свои обращения, и сами посудите, что это за ответ! — рассказала нам активист дольщиков Гульнара Закирова.

В документе, подписанном заместителем начальника управления городского образования Андреем Мачиным, нет даже намека на обещание обеспечить школьников хотя бы транспортом. Лишь указывается, что в феврале этого года комиссия провела объезд «планируемого к открытию» школьного автобусного маршрута «ЖК «МЧС» — Гимназия №180» и заключила следующее:

— Данный маршрут не согласован из-за наличия недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В число «недостатков» записали колею на съезде с проспекта Ямашева вблизи дома №35 корп. 2 по Сибирскому тракту, выбоины на проезжей части улицы Зур Урам у домов №31 и 31а, улицы Академика Губкина у дома № 46/12, а также отсутствие дорожных знаков «Пешеходный переход» у дома №48 по улице Академика Губкина. Закирова также добавила, что в ЖК нет остановки для автобуса — поэтому автобус все равно навряд ли сможет забирать детей.

Ликвидировать все эти недостатки Мачин в своем письме не обещает — лишь сообщает, что отделение дорнадзора отдела ГИБДД по Казани в адрес администрации Советского района по итогам объезда направило акт комиссионного обследования улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения по предполагаемому школьному автобусному маршруту — для устранения замечаний.

Сроки устранения замечаний не указаны — документ заканчивается словами: «После устранения недостатков повторно будет проведено комиссионное обследование маршрута».

Подробнее о том, почему за два года вопрос с социальной инфраструктурой в ЖК так и не был решен, а также о том, какие за это время появились новые трудности у жильцов — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова