«Пул первого»: Александр Лукашенко выступит с заявлением

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко telegram-канал «Пул первого» анонсировал его выступление.

— Первый (Александр Лукашенко, — прим.ред.) расскажет все, Ответит на все. Совсем скоро! — говорится в сообщении.

В ближайшее время заявление сделает и президент России Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



В субботу, 24 июня, Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



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Айрат Назипов