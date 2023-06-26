Дмитрий Песков: «Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля»

Президент России Владимир Путин планирует сделать ряд заявлений. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля, — передает его слова «Первый канал».

В субботу, 24 июня, Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



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Айрат Назипов