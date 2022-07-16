УНИКС подписал контракт с Винсом Хантером

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 27-летним американским «большим» Винсом Хантером (203 см, 98 кг), имеющим опыт выступления в НБА, Евролиге и Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Двухлетнее соглашение заключено по схеме «1+1». В сезоне-2016/17 американец был лидером саратовского «Автодора», выступавшего в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов ФИБА.

Стоит отметить, что в феврале 2016 года участник Матча всех звезд D-лиги НБА впервые перебрался в Европу, подписав контракт с греческим «Панатинаикосом». В 8 матчах Евролиги он в среднем набирал 4,0 очка и делал 1,9 подбора за 7,5 минуты. С афинской командой Хантер вышел в четвертьфинал Евролиги, завоевал Кубок Греции и стал вице-чемпионом страны.

Фото: pixnio.com

Вчера казанский клуб подписал контракт с 29-летним американским центровым Джаленом Рейнольдсом. В прошлом сезоне игрок выступал в Евролиге за тель-авивский «Маккаби». В сезоне 2018/19 Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ.

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Максим Кокунин