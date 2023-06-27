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Эксперты считают, что события прошедших выходных не повлияют на рынок жилья на юге России

05:30, 27.06.2023
Эксперты считают, что события прошедших выходных не повлияют на рынок жилья на юге России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость», считают, что события прошедших выходных не повиляют на рынок жилья на юге России. Несмотря на то, что активность в южных регионах 24 и 25 июня была в два раза ниже по сравнению с обычными выходными днями — в настоящее время реализуется отложенный спрос, а минувшие события не отразятся на ситуацию в будущем.

— В Ростове, Воронеже, Краснодарском крае, Калужской области и других приграничных регионах он [спрос] был ниже в среднем в 1,5—2 раза по сравнению с уровнем в обычные выходные дни. Сегодня мы видим отложенный рост обращений, который выше на 15—20% по сравнению с прошлыми понедельниками, никакой паники нет, — сообщил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он выразил мнение, что в будущем падения спроса на жилье на юге России не ожидается, так как события происходили практически на протяжении одного дня, и рынок недвижимости просто не успел отреагировать ни них.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере аренды.

По словам руководителя офиса «Vysotsky Estate Ростов-на-Дону» Анный Гавриковой, какого-либо всплеска, как и остановки рынка, ждать не стоит. Она также отметила, что на рынок недвижимости в Ростовской области гораздо большее влияние оказывает приток приезжающих из новых регионов России:

— Аренда выросла на 40—50% с прошлого года, спрос первоначально идет в нее, потом перетекает в покупку. При этом если на однокомнатные квартиры цены почти не двигаются, то на двух- и трехкомнатные подрастают заметно, поскольку добавляется конкуренция от переселенцев, — объяснила Гаврикова.

В минувшие выходные в России произошла попытка мятежа. Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», в ходе которых, по его словам, погибло множество бойцов. Пригожин заявил, что 25 тысяч бойцов частной военной компании идут за ответом, им удалось дойти до Ростова-на-Дону (конечной целью, по словам Пригожина, была Москва). Подробнее о том, как развивались события минувших выходных, — смотрите в нашем обзоре «Реальное время Live» эксклюзивно для RUTUBE.

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Илина Хакимова
Недвижимость

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