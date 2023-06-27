Эксперты считают, что события прошедших выходных не повлияют на рынок жилья на юге России

Эксперты, опрошенные «РИА Недвижимость», считают, что события прошедших выходных не повиляют на рынок жилья на юге России. Несмотря на то, что активность в южных регионах 24 и 25 июня была в два раза ниже по сравнению с обычными выходными днями — в настоящее время реализуется отложенный спрос, а минувшие события не отразятся на ситуацию в будущем.



— В Ростове, Воронеже, Краснодарском крае, Калужской области и других приграничных регионах он [спрос] был ниже в среднем в 1,5—2 раза по сравнению с уровнем в обычные выходные дни. Сегодня мы видим отложенный рост обращений, который выше на 15—20% по сравнению с прошлыми понедельниками, никакой паники нет, — сообщил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он выразил мнение, что в будущем падения спроса на жилье на юге России не ожидается, так как события происходили практически на протяжении одного дня, и рынок недвижимости просто не успел отреагировать ни них.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере аренды.

По словам руководителя офиса «Vysotsky Estate Ростов-на-Дону» Анный Гавриковой, какого-либо всплеска, как и остановки рынка, ждать не стоит. Она также отметила, что на рынок недвижимости в Ростовской области гораздо большее влияние оказывает приток приезжающих из новых регионов России:

— Аренда выросла на 40—50% с прошлого года, спрос первоначально идет в нее, потом перетекает в покупку. При этом если на однокомнатные квартиры цены почти не двигаются, то на двух- и трехкомнатные подрастают заметно, поскольку добавляется конкуренция от переселенцев, — объяснила Гаврикова.

В минувшие выходные в России произошла попытка мятежа. Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», в ходе которых, по его словам, погибло множество бойцов. Пригожин заявил, что 25 тысяч бойцов частной военной компании идут за ответом, им удалось дойти до Ростова-на-Дону (конечной целью, по словам Пригожина, была Москва). Подробнее о том, как развивались события минувших выходных, — смотрите в нашем обзоре «Реальное время Live» эксклюзивно для RUTUBE.

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Илина Хакимова