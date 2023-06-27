В правила программы «Пушкинская карта» внесут изменения

В России в ближайшее время внесут изменения в правила программы «Пушкинская карта». Соответствующие проекты постановлений подготовлены Минкультуры России совместно с Минцифры РФ и Минфином РФ.

Так, например, для подтверждения личности владельца «Пушкинской карты» на территории отдельных регионов пройдет эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

Пользователей хотят начать уведомлять об изменениях в проведении мероприятий, в случае их отмены возвращать деньги за билеты без дополнительных заявок. Также говорится о возможности появления единого билетного оператора, уточнили в пресс-службе Министерства культуры.



Помимо всего перечисленного, будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета, для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект постановления также предлагает расширить требования к заявкам организаций культуры и критериям отбора мероприятий. В частности, они должны будут соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также устанавливаются дополнительные требования к организациям культуры — регистрации их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, наличию материально-технических ресурсов для оказания услуг и обеспечению открытости информации об организации.

— Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе «Пушкинская карта» нескольких кредитных организаций в качестве операторов, — добавили в пресс-службе.

До момента отбора оператором программы должно остаться АО «Почта банк».

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком.

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Илина Хакимова