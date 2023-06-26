Джо Байден: «Мы не имели с мятежом ничего общего»

Президент США Джо Байден прокомментировал попытку вооруженного мятежа в России. Он отметил, что американские власти и страны Запада не причастны к этим событиям.

— Мы ясно дали понять, что не были вовлечены в события в России в пятницу и субботу. Мы не имели с этим ничего общего, — приводит его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



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Айрат Назипов