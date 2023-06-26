Казань назвали одним из самых безопасных городов для автопутешественников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань и Калининград вошли в список самых безопасных городов для путешествия на автомобиле. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса ГК «АвтоСпецЦентр». Аналитики узнали, в каких российских городах чаще всего летом происходят аварии, а какие места можно назвать наиболее безопасными.

— Среди наиболее популярных в летний сезон туристических городов самыми безопасными для автопутешественников являются Калининград (не более 0,3% ДТП с туристами), Нижний Новгород, Казань и республики Северного Кавказа (по 2%), — говорится в исследовании.

Уточняется, что самое большое число ДТП с туристами летом случается в Москве (12%), Краснодарском крае (9,5%), на Дальнем Востоке (9%), в Новосибирске (4%), Башкортостане (3,6%).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Каждый третий автомобилист Казани (30%) признался, что за все время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге. При этом каждому второму жителю города (40%) для того, чтобы испытывать страх перед обманом на дороге, достаточно лишь знать о существовании обманных схем.

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Айрат Назипов