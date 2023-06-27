Эксперт: развитие эмбриоскопа — следующий этап развития репродуктивной медицины

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Искусственный интеллект активно применяется в сфере репродуктивной медицины. В частности, он помогает отбирать лучшие эмбрионы для переноса при ЭКО. Об этом Daily Moscow рассказала частнопрактикующий юрист по гражданским делам, эксперт в медицинском праве, автор научных статей Светлана Ивлиева.

По ее словам, на данный момент для отбора появилась возможность кинетики развития эмбриона в режиме замедленной инкубации с использованием искусственного интеллекта.

Она рассказала о принципе работы эмбриоскопа. Эмбриоскоп — модель искусственного интеллекта объективно оценивает эмбрионы и присваивает каждому баллы, отражающие их качества, потенциал к имплантации и наступлению беременности.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Оценки эмбриоскопа помогают искусственному интеллекту и эмбриологу отобрать эмбрионы для переноса и заморозки, а неподходящие отбраковать. По ее словам, это служит «вторым мнением».

Эксперт считает, что развитие эмбриоскопа — это следующий этап развития репродуктивной медицины. На данный момент это единственное устройство, которое оценивает темпы развития эмбриона, а не его характеристики в первые и пятые сутки. Это позволяет выбрать более перспективный эмбрион.

Напомним, эксперты Минздрава страны выступили с предложением законодательно ограничить возраст женщины для рождения ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, такие технологии помогают забеременеть 26,9% женщин до 34 лет и только 11% — в возрасте 40 лет и старше.

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Елизавета Пуншева