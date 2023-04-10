В России могут ограничить возраст женщины для применения ВРТ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Необходимо законодательно ограничить возраст женщины для рождения ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Об этом заявили эксперты Минздрава России.

По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, 35—40 лет — предельный возраст для применения ВРТ. Он отметил, что такие технологии помогают забеременеть 26,9% женщин до 34 лет и только 11% — в возрасте 40 лет и старше. При этом такие процедуры являются дорогостоящими.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Возраст женщины — серьезный фактор, от этого никуда не деться. Он многократно снижает шансы на наступление беременности, — подчеркнул Корсак.



Напомним, в марте министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил врачам Набережных Челнов отговаривать беременных женщин от решения сделать аборт. По его мнению, это поможет повысить рождаемость.

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Елизавета Пуншева