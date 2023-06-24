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Казанский «Рубин» сыграет с «Локомотивом» в первом туре РПЛ

16:32, 24.06.2023
Казанский «Рубин» сыграет с «Локомотивом» в первом туре РПЛ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив», следует из календаря, который опубликован на официальном сайте лиги.

Полный календарь с участием «Рубина» выглядит следующим образом:

  • 1 тур: «Локомотив» — «Рубин»;
  • 2 тур: «Рубин» — «Оренбург»;
  • 3 тур: «Рубин» — «Спартак»;
  • 4 тур: «Ростов» — «Рубин»;
  • 5 тур: «Рубин» — «Крылья Советов»;
  • 6 тур: «Рубин» — «Динамо»;
  • 7 тур: «Пари НН» — «Рубин»;
  • 8 тур: «Рубин» — «Зенит»;
  • 9 тур: «Факел» — «Рубин»;
  • 10 тур: «Рубин» — «Краснодар»;
  • 11 тур: «Ахмат» — «Рубин»;
  • 12 тур: «Рубин» — ЦСКА;
  • 13 тур: «Рубин» — «Балтика»;
  • 14 тур: «Урал» — «Рубин»;
  • 15 тур: «Сочи» — «Рубин»;
  • 16 тур: «Рубин» — «Факел»;
  • 17 тур: «Динамо» — «Рубин»;
  • 18 тур: «Балтика» — «Рубин»;
  • 19 тур: «Краснодар» — «Рубин»;
  • 20 тур: «Рубин» — «Пари НН»;
  • 21 тур: «Зенит» — «Рубин»;
  • 22 тур: «Рубин» — «Ахмат»;
  • 23 тур: «Оренбург» — «Рубин»;
  • 24 тур: «Крылья Советов» — «Рубин»;
  • 25 тур: «Рубин» — «Локомотив»;
  • 26 тур: «Рубин» — «Урал»;
  • 27 тур: ЦСКА — «Рубин»;
  • 28 тур: «Рубин» — «Ростов»;
  • 29 тур: «Спартак» — «Рубин»;
  • 30 тур: «Рубин» — «Сочи».
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более точные сроки проведения матчей будут опубликованы позднее.

Сегодня футболисты казанского клуба прошли медицинский осмотр. В ближайшее время команда отправится на сборы. Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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