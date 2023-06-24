Казанский «Рубин» сыграет с «Локомотивом» в первом туре РПЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив», следует из календаря, который опубликован на официальном сайте лиги.

Полный календарь с участием «Рубина» выглядит следующим образом:

1 тур: «Локомотив» — «Рубин»;

2 тур: «Рубин» — «Оренбург»;

3 тур: «Рубин» — «Спартак»;

4 тур: «Ростов» — «Рубин»;

5 тур: «Рубин» — «Крылья Советов»;

6 тур: «Рубин» — «Динамо»;

7 тур: «Пари НН» — «Рубин»;

8 тур: «Рубин» — «Зенит»;

9 тур: «Факел» — «Рубин»;

10 тур: «Рубин» — «Краснодар»;

11 тур: «Ахмат» — «Рубин»;

12 тур: «Рубин» — ЦСКА;

13 тур: «Рубин» — «Балтика»;

14 тур: «Урал» — «Рубин»;

15 тур: «Сочи» — «Рубин»;

16 тур: «Рубин» — «Факел»;

17 тур: «Динамо» — «Рубин»;

18 тур: «Балтика» — «Рубин»;

19 тур: «Краснодар» — «Рубин»;

20 тур: «Рубин» — «Пари НН»;

21 тур: «Зенит» — «Рубин»;

22 тур: «Рубин» — «Ахмат»;

23 тур: «Оренбург» — «Рубин»;

24 тур: «Крылья Советов» — «Рубин»;

25 тур: «Рубин» — «Локомотив»;

26 тур: «Рубин» — «Урал»;

27 тур: ЦСКА — «Рубин»;

28 тур: «Рубин» — «Ростов»;

29 тур: «Спартак» — «Рубин»;

30 тур: «Рубин» — «Сочи».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более точные сроки проведения матчей будут опубликованы позднее.

Сегодня футболисты казанского клуба прошли медицинский осмотр. В ближайшее время команда отправится на сборы. Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование.

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Айрат Назипов