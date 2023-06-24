Казанский «Рубин» сыграет с «Локомотивом» в первом туре РПЛ
Первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив», следует из календаря, который опубликован на официальном сайте лиги.
Полный календарь с участием «Рубина» выглядит следующим образом:
- 1 тур: «Локомотив» — «Рубин»;
- 2 тур: «Рубин» — «Оренбург»;
- 3 тур: «Рубин» — «Спартак»;
- 4 тур: «Ростов» — «Рубин»;
- 5 тур: «Рубин» — «Крылья Советов»;
- 6 тур: «Рубин» — «Динамо»;
- 7 тур: «Пари НН» — «Рубин»;
- 8 тур: «Рубин» — «Зенит»;
- 9 тур: «Факел» — «Рубин»;
- 10 тур: «Рубин» — «Краснодар»;
- 11 тур: «Ахмат» — «Рубин»;
- 12 тур: «Рубин» — ЦСКА;
- 13 тур: «Рубин» — «Балтика»;
- 14 тур: «Урал» — «Рубин»;
- 15 тур: «Сочи» — «Рубин»;
- 16 тур: «Рубин» — «Факел»;
- 17 тур: «Динамо» — «Рубин»;
- 18 тур: «Балтика» — «Рубин»;
- 19 тур: «Краснодар» — «Рубин»;
- 20 тур: «Рубин» — «Пари НН»;
- 21 тур: «Зенит» — «Рубин»;
- 22 тур: «Рубин» — «Ахмат»;
- 23 тур: «Оренбург» — «Рубин»;
- 24 тур: «Крылья Советов» — «Рубин»;
- 25 тур: «Рубин» — «Локомотив»;
- 26 тур: «Рубин» — «Урал»;
- 27 тур: ЦСКА — «Рубин»;
- 28 тур: «Рубин» — «Ростов»;
- 29 тур: «Спартак» — «Рубин»;
- 30 тур: «Рубин» — «Сочи».
Более точные сроки проведения матчей будут опубликованы позднее.
Сегодня футболисты казанского клуба прошли медицинский осмотр. В ближайшее время команда отправится на сборы. Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование.
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