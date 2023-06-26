В Казани подорожало строительство бульвара по ул. Серова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани подорожало строительство бульвара по ул. Серова из-за проведения вынужденных дополнительных подготовительных мероприятий территории, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. На сегодняшний день работы на объекте в рамках первой очереди благоустройства выполнены на 4%.

— Изначально планировалось провести первоочередные работы по прокладке инженерных сетей, устройству покрытий и многофункционального центра с навесом, установке базовых малых архитектурных форм. Однако в ходе проведения инженерно-геологических изысканий территории выявлены не несущие грунты, требующие проведения дополнительных мероприятий в части усиления конструкций дорожных одежд. Это повлекло удорожание строительно-монтажных работ в связи с проведением дополнительных подготовительных мероприятий. Благоустройство участка ограничится прокладкой инженерных сетей и устройством покрытия, а также организацией машино-мест вдоль бульвара вместо ликвидированной стихийной парковки, — рассказал он.

Скриншот realnoevremya.ru с трансляции «делового понедельника»

К строительству бульвара по ул. Серова в Казани приступили в 2023 году. Он протянется от мечети «Ярдэм» до улицы Восход.

Напомним, бульвар по ул. Серова планируется адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проектировщики предлагали организовать зону реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, площадку для игры бочча, установить столики с навесами, доступные для маломобильных жителей.

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Татьяна Демина