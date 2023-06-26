Приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполнительное производство о взыскании долгов будут завершать в течение трех дней после их уплаты, такой закон подписал президент России Владимир Путин.



Срок завершения будет отсчитываться со дня поступления информации о погашении долга из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах в Федеральную службу судебных приставов.

Дело должны закрыть и в случае, когда взыскать долги невозможно. Если пристав подтвердит наличие таких обстоятельств, он вынесет постановление. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С начала 2023 года только татарстанские судебные приставы взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. Еще 414 транспортных средств и 496 объектов недвижимости были арестованы за неуплату налогов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко