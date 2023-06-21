С начала года судебные приставы Татарстана взыскали 2,7 млрд рублей кредитных долгов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года татарстанские судебные приставы взыскали 2 млрд 742 млн рублей кредитной задолженности. Еще 414 транспортных средств и 496 объектов недвижимости были арестованы за неуплату налогов.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану, один из последних случаев произошел с владельцем автомобиля Chevrolet. Мужчина набрал кредиты в разных банках, но возвращать деньги не стал. Размер долгов составил 309 тысяч рублей.

— В ходе рейдового мероприятия судебные приставы установили местонахождение его автомобиля Chevrolet. Чтобы побудить к оплате, пристав составил акт описи и ареста иномарки с изъятием. Его имущество вернут, как только молодой человек рассчитается с долгами, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Также с начала нынешнего года с татарстанцев взыскали 388 млн рублей алиментов — на 150 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. К административной ответственности с начала года в регионе привлекли 1 145 неплательщиков алиментов. Уголовное дело завели на 447 татарстанцев.

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Айрат Назипов