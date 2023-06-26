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Татарстан расширил пилотный проект по организации системы оказания ранней помощи

12:07, 26.06.2023
Татарстан расширил пилотный проект по организации системы оказания ранней помощи
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан расширил список районов республики, в которых проводят пилотный проект по организации системы оказания услуг ранней помощи, такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сейчас в список входят Казань, Набережные Челны, Тукаевский и Высокогорский районы Татарстана. В него также включат Альметьевский, Елабужский, Зеленодольский и Нижнекамский районы региона.

Перечень поставщиков услуг ранней помощи, участвующих в реализации пилотного проекта, дополнит организациями:

  • Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром;
  • Елабужская центральная районная больница;
  • Зеленодольская центральная районная больница;
  • детская городская больница с перинатальным центром Нижнекамска;
  • Комплексный центр социального обслуживания населения «Опека» в Альметьевском районе;
  • реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра» в Елабужском районе;
  • реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» в Зеленодольском районе;
  • АНО для людей с повышенными потребностями здоровья «Дарим ангелам радость» в Нижнекамске;
  • Альметьевская школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья;
  • Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Шанс» Елабужского района;
  • детский сад общеразвивающего вида №27 «Журавушка» Зеленодольского района;
  • муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» Нижнекамского района.
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ранняя помощь представляет собой комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям. Они направлены на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей ребенка.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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