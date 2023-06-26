Береговая охрана США приступила к расследованию катастрофы батискафа «Титан»

Береговая охрана США начала расследование обстоятельств катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане, сообщил на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер.

Он заявил, что обнаружение обломков батискафа официально положило конец поисково-спасательной операции.

— Береговая охрана организовала комиссию по расследованию пропажи батискафа с пятью людьми на борту, — передает ТАСС слова Могера.

Он также уточнил, что руководить расследованием будет капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.

Глава комиссии подчеркнул, что в настоящее время расследование находится на стадии сбора свидетельств. Береговая охрана США осуществляет его совместно с канадскими коллегами. Затем планируется опросить свидетелей.

По словам Ньюбауэра, основная цель расследования — «установить причины, приведшие к этой катастрофе и гибели пяти человек».

При этом Береговая охрана может рекомендовать властям США выдвинуть в случае необходимости гражданские или уголовные обвинения.

Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа «Титан», обнаруженные обломки принадлежат ему. Они свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, указали в береговой охране. Компания-оператор «Титана» заявила, что пять человек, находящихся на борту, скорее всего, погибли.

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Илина Хакимова