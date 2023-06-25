Жители Великобритании призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций

Более 10 тысяч жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций станы против России и прекращению помощи Украине. Теперь на нее должно отреагировать правительство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сайта британского парламента.

— Правительство, если оно не изменит свою политику... должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение максимум полугода, — говорится в тексте петиции.

Уточняется, что правительство Великобритании вмешалось в конфликт на Украине без какого-либо мандата со стороны граждан, а они в свою очередь «вынуждены испытывать экономические последствия».

— Они включают повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг, — сказано в публикации.

В мае правительство Великобритании подтвердило введение запрета на импорт российской меди, алюминия и никеля, а также алмазов из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов.



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Максим Кокунин