Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля

Правительство Великобритании подтвердило введение запрета на импорт российской меди, алюминия и никеля, а также алмазов из России. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму 4 миллиарда долларов.



Как пишет газета Guardian, учитывая «карательные тарифы» в размере 35% на алмазы и металлы из России, которые Британия ввела в 2022 году, прямой запрет на их импорт может оказаться в значительной степени символическим.

— Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали, — приводит ТАСС документ.

Отметим, что заявление было опубликовано накануне открытия в японской Хиросиме трехдневного саммита Группы семи (G7). Президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит.



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Илина Хакимова